Anticipazioni e trama quarta puntata della fiction Cuori, in onda domenica 7 novembre 2021 in prima serata su Rai 1 (episodi intitolati La verità e Dio non gioca a dadi):

Leggi anche: Crazy for football, matti per il calcio: cast e trama film Rai 1 del 1° novembre

Dopo le rivelazioni di Ilaria, Delia Brunello (Pilar Fogliati) è triste e sconvolta ma intende scoprire tutto sul passato e soprattutto su Alberto Ferraris (Matteo Martari); così la donna affronta la sorella di quest’ultimo, Luisa (Benedetta Cimatti), per capire dove sta la verità.

Luisa non sembra voler aiutare Delia a fare chiarezza sul passato e, anzi, ha una reazione negativa che finisce per umiliare la nostra protagonista e per mettere in dubbio anche l’amore a suo tempo provato per lei da Alberto.

Nel secondo dei due episodi, Delia e Alberto hanno a che fare con una paziente diventata cianotica.

Questo nuovo caso porterà il dottor Enrico Mosca (Andrea Gherpelli) a sospendere Alberto dalla sala operatoria. Alberto, pur opponendosi a tale decisione, ha bisogno di aiuto da parte di Delia per dimostrare di essere innocente…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)