Pare proprio che il nuovo anno porterà una nuova soap opera spagnola nel pomeriggio di Canale 5. Archiviate le storie drammatiche de Il Segreto e con Una Vita che giungerà a termine nel corso del 2022, Mediaset ha infatti deciso di puntare su un’altra serie iberica intitolata Dos vidas (Due vite).

La narrazione di Dos Vidas si differenzia dalle due serie sopraccitate da una particolarità: la storia infatti viene raccontata su due linee temporali e segue la vita di due donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero).

La prima è una ragazza di trent’anni che vive nell’odierna Madrid. Julia non è felice, poiché la sua vita è frutto di un disegno ben preciso voluto da sua madre e dal suo futuro marito. A pochi giorni dalle nozze, però, la giovane donna scopre un grande segreto legato alla sua famiglia che cambierà per sempre il corso del suo destino. Scioccata da quella scoperta, Julia decide di prendere in mano la sua vita e di trasferirsi a Robledillo de la Sierra, una cittadina che si trova tra le montagne di Madrid.

L’altra storia, invece, è ambientata a metà del Novecento. Carmen ha solo ventun anni, quando decide di lasciare la sua vita agiata e trasferirsi nell’esotica provincia della Guinea spagnola per cercare suo padre. Qui la ragazza scoprirà le difficoltà che possono esserci in un contesto particolare come quella della natura selvaggia africana, una condizione molto diversa dalla quella a cui era abituata e che la cambierà per sempre nel profondo.

Ma cosa hanno in comune queste due donne divise da mezzo secolo? Carmen e Julia sono nonna e nipote e la serie segue l’evoluzione di vita di queste due donne che, pur vivendo in epoche così distanti, al contempo sono legate non solo dal sangue ma anche dalla stessa indole ribelle e coraggiosa che le porterà a vivere molteplici avventure intense e alla realizzazione dei loro sogni.

Una nuova storia ricca di intrighi e segreti che però ancora non ha una data per la messa in onda, anche se è facile ipotizzare che Dos Vidas potrebbe occupare uno spazio nel pomeriggio dell’ammiraglia a 2022 già inoltrato. E chissà che Julia e Carmen non riescano a far dimenticare al pubblico Pepa Balmes e Francisca Montenegro. Mediaset, acquistando il pacchetto di 255 puntate, pare crederci molto.

