Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 5 ottobre: Adelaide fa una strana richiesta a Flora, Umberto spiazzato!

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di martedì 5 ottobre 2021:

Agnese (Antonella Attili) nota in casa di Armando (Pietro Genuardi) delle tracce femminili e si ingelosisce.

Adelaide (Vanessa Gravina) propone a Flora (Lucrezia Massari) di soggiornare a Villa Guarnieri come loro ospite; quando Umberto (Roberto Farnesi) scopre la mossa della Contessa, messa in atto senza essere stato avvisato, non la prende molto bene.

Vittorio (Alessandro Tersigni) è già immerso nel lavoro e nella programmazione del nuovo numero del Paradiso Market.

Gloria (Lara Komar) si prende un periodo di pausa dal grande magazzino inventando una scusa: in realtà non vuole che Ezio (Massimo Poggio) scopra la verità.

