Piccola novità in vista per Marcello Barbieri (Pietro Masotti) nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore: per un certo periodo, il socio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) nella caffetteria potrebbe infatti trovare un secondo impiego. Vediamo di che cosa si tratta, segnalandovi che in tutto ciò a metterci lo zampino sarà Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), anche se stavolta sarà mossa da un fine nobile…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Adelaide vuole riavvicinarsi a Ludovica…

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel momento in cui Adelaide vorrà cercare di riavvicinarsi ad ogni costo a Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), dopo gli scontri avuti innescati per via della relazione avviata dalla ragazza con Marcello.

Visto che Parri dovrà assentarsi dal circolo per dei motivi familiari, la Contessa creerà quindi i presupposti per una vera e propria “manovra di riavvicinamento” a Ludovica e penserà di proporre Barbieri come sostituto.

Ma questo tentativo andrà effettivamente a buon fine? Alla fine, Marcello accetterà di sostituire Parri, seppur a tempo determinato?

In caso di risposta affermativa, il fidanzato di Ludovica potrebbe creare dei problemi nella caffetteria che gestisce con Salvatore e la "pasticciera-venere" Sofia (Giulia Chiaramonte). Insomma, la situazione sarà alquanto ingarbugliata…