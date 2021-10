Le prime settimane de Il paradiso delle signore 6 hanno riscosso un buon successo a livello di audience, dunque il pubblico ha dimostrato finora di gradire le novità che la fiction daily sta pian piano introducendo. Proprio affinché gli aficionados non perdano neanche una scena del loro programma preferito, segnaliamo una variazione di orario che riguarda la giornata di lunedì 4 ottobre.

Dopo la domenica elettorale che riguarda circa 12 milioni di italiani, lunedì un po’ tutte le reti televisive dedicheranno ampio spazio ai risultati delle Amministrative e ciò porterà su Rai 1 a una modifica del palinsesto sia in daytime che in prima serata. Per fortuna le vicende del Paradiso ci saranno egualmente, ma la loro messa in onda sarà anticipata rispetto al consueto.

Il 4 ottobre, dunque, Vittorio Conti & C. ci faranno compagnia eccezionalmente dalle 14,00 alle 14,50, sostituendo la prima parte di Oggi è un altro giorno, per poi passare la linea allo Speciale Elezioni del Tg1 (che andrà avanti per tutto il pomeriggio).

Non dimenticate: lunedì 4 ottobre Il paradiso delle signore inizia alle 14, subito dopo il Tg1, mentre già da martedì 5 ottobre tornerà ad essere trasmesso alle 15,55.