Love is in the air, anticipazioni 12 ottobre: CEREN completamente squilibrata!

Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 12 ottobre 2021: Aydan mangia cioccolatini al liquore per dimenticare ma, non essendo abituata a mangiarne, finisce per fare una scenata a casa di Ayfer.

Sia pure con qualche difficoltà, la storia tra Engin e Piril si adatta alla gravidanza della donna.

Ferit cerca di rimettere le cose a posto con Ceren, ma lei non sembra volerne sapere.

Per San Valentino, Selin organizza una cena con Serkan, Eda e Deniz.

Ferit è in ansia per il comportamento strano di Ceren, che appare completamente squilibrata e si dimostra pure gelosa del rapporto che intercorre tra Eda e Deniz.

