Love is in the air, anticipazioni 13 ottobre: Eda e Serkan restano da soli?

Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 13 ottobre 2021:

Ceren rivela a Deniz i suoi sentimenti, ma ciò paradossalmente provocherà un aspro litigio…

Ayfer sta organizzando una vacanza con lo chef Alexander.

Melo pensa a un piano per evitare che Deniz e Selin si rechino alla cena, in modo tale che Eda e Serkan possano restare soli. La ragazza decide di conseguenza di lasciare Selin chiusa in ufficio. Il piano sembra funzionare…

