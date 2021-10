Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 15 ottobre 2021:

Il progetto di Kemerburgaz riesce ad essere recuperato grazie a Eda.

Aydan vorrebbe approfittare del fatto che Alexander non sopporta la gelosia di Eda.

Ayfer scopre che Eda e Deniz hanno fissato la data nuziale e si arrabbia, dopodiché le impone un ultimatum: se tra una settimana la memoria non è tornata a Serkan, dovrà comunque sciogliere il finto fidanzamento. A quel punto Eda, in ansia per il poco tempo a disposizione, passeggia per la città ed entra nella sua caffetteria preferita e vi trova Serkan seduto al tavolo: il ragazzo è giunto lì per caso e non ricorda cosa quel luogo rappresenti per lui, ma sa che là si sente in pace.

Il giorno dopo Eda e Serkan, in procinto di ricevere il signor Yildirim, si baciano in ufficio. Selin si rende conto che il loro amore sta riaffiorando.

Il cliente invita lo staff della Art Life nel suo hotel dopo la presentazione prevista per il giorno successivo.

