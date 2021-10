Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di sabato 16 ottobre 2021:

Eda passeggia per la città ed entra nella sua caffetteria preferita e vi trova Serkan seduto al tavolo: il ragazzo è giunto lì per caso e non ricorda cosa quel luogo rappresenti per lui, ma sa che là si sente in pace.

Il giorno dopo Eda e Serkan, in procinto di ricevere il signor Yildirim, si baciano in ufficio. Selin si rende conto che il loro amore sta riaffiorando.

Il cliente invita lo staff della Art Life nel suo hotel dopo la presentazione prevista per il giorno successivo.

Eda lavora tutto il giorno al progetto dell’Artlife e salva il file sul pc, ma Selin e Deniz per far sì che lei e Serkan non passino del tempo insieme fuori dall’ufficio, cercano di sabotare la presentazione cancellando il file da tutti i computer aziendali.

Serkan rientra a Istanbul in modo da aiutare Eda ad approntare la presentazione del progetto. Per Eda, questo è il segno che Serkan sta gradualmente recuperando la memoria, così cerca di renderlo geloso con l’aiuto di Deniz.

