Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 21 e venerdì 22 ottobre 2021: Aydan e Ayfer rivelano a Seyfi di aver ammazzato Alexander e, per essere sicuri di non aver lasciato tracce sul luogo del delitto, i tre tornano al ristorante (ciò anche per trovare indizi su dove possa essere il cadavere del cuoco, ma non scoprono nulla).

Dopo la visita della polizia alle loro case, Aydan e Ayfer si chiedono quale possa essere la mossa migliore da fare: Aydan pensa che sia necessario lasciare Istanbul, ma Ayfer in tal senso è titubante…

Eda e Serkan sono sempre più vicini e vengono scoperti da Selin mentre sono intenti a comporre un terrario insieme. Rosa dalla gelosia, Selin simula un incidente d’auto e fa in modo che Serkan si occupi di lei.

Il giorno dopo, il piano di Eda per far ingelosire Serkan sembra avere sempre più successo: l’uomo infatti chiede aiuto a Melo e Ceren per organizzare per Eda una cena a sorpresa!

