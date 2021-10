Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di sabato 23 ottobre 2021:

Rosa dalla gelosia per aver visto insieme Eda e Serkan mentre componevano il terrario, Selin simula un incidente d’auto e fa in modo che Serkan si occupi di lei.

Il giorno dopo, il piano di Eda per far ingelosire Serkan sembra avere sempre più successo: l’uomo infatti chiede aiuto a Melo e Ceren per organizzare per la Yildiz una cena a sorpresa!

Melo fa finta di essere depressa per far sì che Eda esca insieme lei. Le due vanno in un ristorante dove al momento giusto Melek si dilegua: la ragazza in realtà è d’accordo con Serkan, che intende fare una sorpresa a Eda.

