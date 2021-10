Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 25 ottobre 2021: Melo fa finta di essere depressa per far sì che Eda esca insieme a lei. Le due vanno in un ristorante dove al momento giusto Melek si dilegua: la ragazza in realtà è d’accordo con Serkan, che intende fare una sorpresa a Eda.

Serkan fa tardi alla cena a sorpresa per Eda e ciò accade per via di una visita di Selin, ormai sempre più gelosa di Eda, ma anche a causa di Ceren, che lo avvisa del “piano” organizzato da Eda e Deniz per farlo ingelosire.

Ceren, seccata dal fatto che Deniz non accetta le sue avances, ha ormai capito che l’uomo è innamorato di Eda e così mette quest’ultima sotto una cattiva luce. Comunque Serkan va lo stesso al ristorante e bacia Eda. Lei a quel punto crede che l’uomo abbia ricordato il loro amore, ma lui le rivela di averla baciata sperando che gli venisse in mente un ricordo che non ha.

Eda dà uno schiaffo a Serkan e si arrabbia, ma Melek e Ayfer la spingono a considerare che quanto meno Serkan sta provando a recuperare un rapporto.

Ayfer e Aydan finiscono in Commissariato…

