Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021: Serkan si innervosisce per via dei continui riferimenti di Eda alle sue nozze e così cerca di sfuggirle recandosi in palestra, ma lei lo segue e… lo mette al tappeto!

Metin sta ricattando Ayfer e le chiede dei soldi, di conseguenza Aydan va in banca con Seyfi e Ayfer per poter disporre il pagamento.

Ad Ayfer, uscendo dalla banca, sembra di vedere una persona non sconosciuta in una macchina che quasi investe lei e i suoi amici.

La sfilata organizzata da Ates ha molto successo e, per festeggiare, Ates invita Serkan, Selin, Deniz e Eda sul suo yacht. A un certo punto, però, Eda finisce in mare e Serkan va nel panico!

