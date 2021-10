Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di sabato 30 ottobre e lunedì 1° novembre 2021: La sfilata organizzata da Ates ha molto successo e, per festeggiare, quest’ultimo invita Serkan, Selin, Deniz e Eda sul suo yacht. A un certo punto, però, Eda finisce in mare e Serkan va nel panico mentre Eda verrà salvata da un’imbarcazione di passaggio.

Aydan, Ayfer e Seyfi finiscono per consegnare il denaro all’uomo che li ricatta, scoprendo a quel punto che Alexander è vivo!

Serkan viene a sapere che Deniz due giorni dopo sposerà realmente Eda. Intanto l’uomo, assediato dai giornalisti, viene rimproverato da Selin per avere “sfilato” con Eda.

Aydan licenzia Seyfi.

Serkan si sfoga con Engin temendo che Eda si stia sposando per davvero con Deniz. Tra l’altro in ufficio giunge la stilista Sevim con il vestito da sposa già pronto e ciò spaventa molto Serkan. Ma anche Eda appare sempre più in ansia.

