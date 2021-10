LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni 6 ottobre: ENGIN, nuova strategia con PIRIL!

Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di mercoledì 6 ottobre 2021:

Engin, seguendo il consiglio di Serkan, intende modificare la sua strategia per convincere Piril ad avere un figlio: fingerà di non essere al momento interessato a diventare padre, contando sullo spirito di contraddizione della donna. Per riuscire nel suo intento, l’uomo chiederà aiuto a Erdem…

Erdem irrompe a casa di Ayfer e Melek e pretende ospitalità, come conseguenza di una scommessa vinta con Melo e Leyla.

Deniz ha ottenuto da Eda, Ceren e Ferit di andare qualche giorno in vacanza, in modo che Eda possa allontanarsi da Serkan. Ma, grazie a una macchinazione di Aydan, Serkan e Selin finiscono per recarsi nello stesso luogo…

