Love is in the air, anticipazioni 7 ottobre: Ceren e Ferit al capolinea, lei ama Deniz

Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 7 ottobre 2021:

Eda ha a che fare di nuovo con Serkan.

Ayfer si vede con Alexander, che però pianta in asso visto che lui chatta continuamente con Aydan. L’uomo per errore invia a Aydan un invito a cena indirizzato a Ayfer per farsi perdonare. Nonostante l’equivoco, Aydan è felicissima!

Ceren e Ferit sono in una fase molto problematica. Lei ama chiaramente Deniz ma accusa Ferit di pensare ancora a Selin. Alla fine i due decidono di lasciarsi e Ceren confessa il suo amore a Deniz (nonostante sappia che l’uomo è interessato a Eda).

