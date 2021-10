Love is in the air, anticipazioni 9 ottobre: Eda tenta il tutto per tutto con Serkan!

Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di sabato 9 ottobre 2021:

Eda cerca di far risvegliare i ricordi in Serkan rammentandogli la famosa notte sotto le stelle. Lui sembra in effetti ricordare qualcosa, ma subito tra loro riprendono le schermaglie!

I desideri di Eda – la quale spera che a Serkan torni la memoria – vengono disillusi quando si accorge che al dito di Selin c’è l’anello di fidanzamento regalatole da Bolat…

Eda decide di tentare il tutto per tutto e, con l’ausilio dell’amico Deniz, annuncia il loro (falso) fidanzamento.

