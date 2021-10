Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) potranno mai vivere in pace il loro amore? Purtroppo per loro, nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, tale proposito si rivelerà più difficile del previsto, a causa della pericolosa alleanza che stabiliranno gli “astuti” Selin Atakan (Bige Onal) e Deniz Karsu Sarachan (Sarp Can Koroglu). Quest’ultimo riuscirà infatti a sposare con l’inganno la nostra protagonista…

Love Is In The Air, news: ecco come farà Deniz a sposare Eda

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Eda chiederà a Deniz di fingersi il suo fidanzato nel momento in cui lo smemorato Serkan chiede a Selin di sposarlo. Col trascorrere degli episodi, emergerà però che l’uomo prova dei reali sentimenti per la Yildiz, tant’è che si accorderà in gran segreto con la Atakan per separarla per sempre da Bolat.

Inconsapevole di ciò, Eda andrà fino in fondo e preparerà addirittura un falso matrimonio con Deniz, nella speranza che Serkan provi un po’ di gelosia per lei e interrompa le nozze con una dichiarazione d’amore.

Il giorno del matrimonio, Serkan verrà coinvolto in una rissa, recuperando la memoria a causa di un pugno in pieno volto; a quel punto, su consiglio di Engin (Anil Ilter), si precipiterà da Eda per chiederle di non sposare Deniz. Tuttavia, l’architetto arriverà subito dopo lo scambio dei voti nuziali che, con l’inganno, il falso “amico” di Eda avrà reso reali senza il suo consenso. Insomma, la Yildiz sarà diventata a tutti gli effetti la moglie di Deniz.

Love Is In The Air, trame: la fuga di Deniz

Tutto questo a cosa porterà? Per via delle minacce di Aydan (Neslihan Yeldan), pronta a sguinzagliargli contro i suoi avvocati, Deniz sembrerà accettare di recarsi al municipio il giorno successivo per annullare le nozze.

Anche in questo caso, però, la gelosa Selin ci metterà lo zampino e consiglierà al suo complice di non farsi trovare nelle successive otto ore, ossia il tempo necessario per impedire la nullità e costringere Eda ad affrontare una causa di divorzio di circa un anno. Una mossa con cui la Atakan vorrà di fatto rendere infelici i nostri due protagonisti.

Fortunatamente, il piano di Selin non andrà nel migliore dei modi: grazie all’aiuto dello strampalato Erdem (Sarp Bozkurt), che si improvviserà detective privato, Eda e Serkan riusciranno a rintracciare Deniz nell’albergo in cui si sarà rifugiato prima di prendere un volo per scappare dalla Turchia.

Nonostante ciò, il barista si darà ancora alla fuga ed alla fine a tenerlo sotto scacco saranno Aydan, Ayfer (Evrim Dogan) e Seyfi (Alican Aytekin), che lo troveranno nascosto all’interno della sua caffetteria e lo porteranno a casa della Yildiz; lì lo legheranno ad una sedia per dare modo a Eda di arrivare in tempo e costringerlo a firmare i documenti della nullità che Ceren (Melisa Dongel) avrà preparato.

Love Is In The Air, spoiler: Deniz firma l’annullamento del matrimonio con Eda ma…

Dopo aver assunto dei toni comici, la faccenda si risolverà dunque con un bel lieto fine, dato che Deniz firmerà la documentazione e darà modo a Eda di presentarla in municipio quando mancherà meno di un’ora alla scadenza del termine.

Comunque sia, vi consigliamo di fare attenzione ai successivi passaggi della storia perché, purtroppo, non sarà finita qui: una scoperta di Melo (Elçin Afacan) su Selin metterà nuovamente a rischio la riconciliazione tra Eda e Serkan… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.