Svolta positiva in arrivo nelle prossime puntate di Love Is In The Air: Serkan Bolat (Kerem Bursin) recupererà infatti la memoria e si ricorderà per filo e per segno la sua storia d’amore con Eda Yildiz (Hande Ercel). Tale imprevisto manderà letteralmente in fumo il piano dei due “alleati” Selin Atakan (Bige Onal) e Deniz Sarachan (Sarp Can Koroglu), vediamo insieme perché…

Love Is In The Air, news: arriva il giorno del matrimonio tra Eda e Deniz

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto partirà dal momento in cui lo smemorato Serkan chiederà a Selin di sposarlo; a quel punto, Eda vorrà fare il possibile per innescare la gelosia del Bolat, tant’è che chiederà a Deniz di fingersi il suo fidanzato. Tuttavia, col trascorrere degli episodi, emergerà che l’uomo è a sua volta innamorato della Yildiz, motivo che lo spingerà a stringere un patto con la Atakan per separare per sempre i due protagonisti.

E così, dopo mille tentativi andati male, Eda si deciderà a fare una mossa disperata: inscenare il matrimonio con Deniz per “calcare” ulteriormente la mano con Serkan. La ragazza cadrà però in una vera e propria trappola dato che, in accordo con Selin, Deniz preparerà la documentazione per un matrimonio reale e valido a tutti gli effetti per la legge, nascondendole l’importantissimo particolare!!!

In questa storyline, decisamente complicata, il colpo di scena non tarderà ad arrivare…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan fa a pugni e recupera la memoria!

Eh sì: il giorno delle nozze, dato che nel frattempo avrà capito di essere innamorato di lei nonostante la perdita della memoria, Serkan darà appuntamento ad Engin (Anil Ilter) in un bar al fine di sfogarsi. Sarà in quella circostanza che Bolat e l’amico verranno attaccati da un gruppo di attaccabrighe, i quali non esisteranno a picchiarli. Non appena riceverà un pugno in pieno volto, Serkan recupererà all’improvviso tutti i suoi ricordi con Eda e, convinto da Engin, vorrà precipitarsi al matrimonio per impedirlo che i due si sposino!

Il tragitto non sarà però dei più facili: ad esempio, l’uomo troverà la strada bloccata per via di un incidente d’auto e, alla fine, dovrà correre a piedi nel luogo prescelto dagli sposini per la cerimonia. Dopo svariati minuti, Serkan riuscirà quindi a raggiungere la sua amata, che si lascerà andare ad un bacio appassionato con lui – di fronte a tutti gli invitati – appena le dirà che si ricorda finalmente del loro amore! I piccioncini dovranno però digerire un boccone amaro…

Love Is In The Air, trame: Eda è legalmente sposata con Deniz!

Di fronte a tale scena, il funzionario comunale sottolineerà infatti che il matrimonio appena celebrato tra Eda e Deniz è valido per legge a tutti gli effetti. Visto che aveva pronunciato il sì, convinta che si trattasse di una farsa, la Yildiz chiederà immediatamente spiegazioni al “coniuge”; quest’ultimo non avrà altra scelta se non quella di confessarle di averla ingannata, poiché innamorato e disposto a tutto pur di averla.

La faccenda verrà fortunatamente risolta da Aydan (Neslihan Yeldan), la quale minaccerà di sguinzagliare tutti i suoi avvocati qualora il truffatore Deniz dovesse opporre resistenza per l’annullamento delle nozze (che Eda non ha mai voluto sottoscrivere)!

In questo modo Eda e Serkan potranno dunque vivere serenamente la loro storia d’amore? In realtà Selin giurerà a se stessa di farla pagare alla coppietta, dopo essere stata umiliata e scaricata da Serkan di fronte a tutti gli invitati delle nozze-farsa. E per arrivare a ciò si servirà ancora di Deniz, con cui avrà già scambiato un bacio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.