Dopo l’annullamento del matrimonio con Deniz (Sarp Can Koroglu), che sposerà legalmente dopo essere stata ingannata, Eda Yildiz (Hande Ercel) dovrà far i conti con un altro imprevisto che caratterizzerà le prossime puntate italiane di Love Is In The Air: la gravidanza di Selin Atakan (Bige Onal). Certa che il figlio sia del suo amato Serkan Bolat (Kerem Bursin), la nostra protagonista non saprà come comportarsi di fronte a tale novità, ma potrà contare sul supporto di Ceren (Melisa Dongel) e di Melo (Elçin Afacan)…

Love Is In The Air, trame: Eda scopre da Melo che Selin è incinta

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela turca, sapete già che la prima a scoprire della gravidanza di Selin sarà la “goffa” Melo. Alla Art Life, infatti, la ragazza risponderà ad una chiamata destinata alla Atakan e così un medico le dirà che l’addetta alle pubbliche relazioni dello studio di architettura è in dolce attesa. Dopo aver ragionato meglio sul da farsi, Melo alla fine sceglierà di essere completamente sincera con Eda (che nel frattempo sarà ritornata con Serkan) e le parlerà apertamente dell’ultima novità, lasciandola completamente sotto shock.

Nonostante la voglia di costruire un futuro con Serkan, sopratutto ora che avrà recuperato la memoria, Eda non riuscirà ad essere completamente ottimista, tant’è che rifiuterà una nuova proposta nuziale da parte del bell’architetto. Partendo da questi presupposti, si svilupperà così una trama dai risvolti comici che purtroppo, almeno per il momento, avrà un epilogo amaro…

Love Is In The Air, news: Melo e Ceren sono convinte che Selin non sia incinta

Eh sì: supportata da Melo e da Ceren, che sarà ritornata in sé dopo il periodo in cui aveva smesso di prendere le medicine per scongiurare il suo bipolarismo, Eda inizierà a valutare l’ipotesi che Selin non sia veramente incinta e che stia utilizzando questa scusa soltanto per cercare di tenere legato a sé Serkan. Tale idea, a dire il vero, si scontrerà con quelle che sembreranno le volontà della Atakan, che ribadirà in più di una circostanza alla Yildiz di voler lasciare la Turchia il prima possibile per costruirsi autonomamente e senza l’aiuto di Bolat una nuova vita con il figlio.

Anche se Selin dirà che Serkan non deve sapere della sua gravidanza, Eda si lascerà convincere da Melo e Ceren a seguire la rivale. Per via di una serie di equivoci, le tre donne rafforzeranno quindi la tesi della messinscena da parte della “dark lady” della soap, ma alla fine dovranno scontrarsi con uno sgradito risvolto…

Love Is In The Air, spoiler: Selin è davvero incinta

Vi anticipiamo infatti che, nel bel mezzo di un nuovo litigio, Selin perderà i sensi di fronte a Eda, che la porterà immediatamente in ospedale. Dopo aver parlato con un medico, la Yildiz scoprirà quindi che la sua antagonista è realmente incinta e non saprà più che fare riguardo alla sua relazione con Serkan, perché non vorrà di certo privarlo della gioia di essere padre (nonostante il pensiero della Atakan). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

