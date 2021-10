Niente da fare per Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Anche se riusciranno a far pace, i due protagonisti della telenovela turca dovranno infatti vedersela con un altro spiacevole imprevisto: la gravidanza di Selin Atakan (Bige Onal). Un colpo di scena che darà il via ad una notevole serie di dinamiche…

Leggi anche: Love is in the air, anticipazioni 9 ottobre: Eda tenta il tutto per tutto con Serkan!

Love Is In The Air, news: Deniz sposa Eda con l’inganno ma…

Come abbiamo avuto modo di segnalarvi nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, tutto prenderà il via nel momento in cui, data l’alleanza con Selin, Deniz Sarachan (Sarp Can Koroglu) riuscirà a sposare Eda. Quest’ultima verrà convinta dall’amico che le nozze sono soltanto una messinscena e resterà attonita quando scoprirà di essere stata ingannata. Il tutto, come sapete, coinciderà con una bella notizia: dopo essere stato coinvolto in una rissa, insieme a Engin (Anil Ilter), Serkan recupererà infatti la memoria del suo ultimo anno di vita e ricorderà, per filo e per segno, la sua storia d’amore con la Yildiz.

Da un lato Bolat non sarà disposto a perdere Eda nemmeno quando capirà che è a tutti gli effetti diventata la moglie di Deniz, dall’altro proprio il barista si lascerà convincerà da Selin a non concedere la nullità matrimoniale alla moglie e avrà in mente di non farsi rintracciare per ben otto ore, ossia il tempo necessario che costringerebbe la Yildiz ad avviare la procedura di divorzio pari a circa un anno. Tuttavia, grazie al coinvolgimento di diversi personaggi, alla fine Deniz non andrà molto lontano e firmerà tutta la documentazione necessaria, lasciando libera Eda di rifarsi una vita con Serkan.

Love Is In The Air, spoiler: Melo scopre che Selin è incinta!

Il giorno successivo a tale avvenimento, Selin annuncerà così a Serkan che intende lasciare per sempre la Turchia e ventilerà l’ipotesi di cedergli il 5% delle azioni dell’Art Life. Prima della partenza, Melo (Elçin Afacan) andrà però incontro ad un’amara scoperta riguardo l’addetta alle pubbliche relazioni dell’Art Life. Visto che risponderà ad una chiamata destinata alla donna, la giovane scoprirà che Selin è incinta!!! Una vera e propria notizia funesta, dato che per Melo l’unico possibile padre del bambino sarà proprio Serkan.

Completamente spiazzata dalla situazione venutasi a creare, Melo non saprà dunque se rivelare o meno a Eda quello che ha scoperto, ma poi alla fine sceglierà di essere sincera e dirà tutto quanto all’amica, che ovviamente resterà spiazzata ed andrà immediatamente da Selin in cerca di una spiegazione. La Atakan ammetterà così di essere incinta, ma supplicherà la Yildiz di non farne menzione a Serkan perché intende crescere il figlio in completa autonomia.

Eda non riterrà però giusto procedere in tale maniera e sottolineerà che lei, essendo orfana di entrambi i genitori, non vuole di certo condannare un bimbo indifeso a crescere senza un padre!

Love Is In The Air, trame: Eda rifiuta di sposare Serkan

Tutto questo a che cosa porterà? Occhio ad una successiva festa organizzata all’Art Life. Dopo essersi buttato alle spalle i numerosi inganni di Selin legati al periodo in cui aveva perso la memoria, Serkan si inginocchierà di fronte ad Eda e le chiederà di diventare sua moglie. Vista la scoperta sulla gravidanza della Atakan, la Yildiz rifiuterà però a sorpresa la proposta, lasciando attonito Bolat.

Tuttavia, possiamo anticiparvi che Eda spiegherà a Serkan di avere bisogno soltanto di tempo per capire se proseguire o no la relazione con lui, nascondendogli di fatto che Selin è incinta. Ma per quanto tempo potrà durare l’omissione?

Comunque sia, in tutta questa faccenda, ritornerà in primo piano il bacio che Selin avrà scambiato con Deniz. Sarà quindi lecito chiedersi, data la gravidanza della donna, se i due si siano limitati soltanto a quello oppure se sono andati oltre nel corso della loro lunga alleanza… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)