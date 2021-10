Un pranzo in barca rischierà di trasformarsi in tragedia nelle prossime puntate italiane in Love Is In The Air. All’improvviso, Eda Yildiz (Hande Ercel) cadrà infatti in mezzo al mare e verrà prontamente salvata dal misterioso Kemal (Sinan Albayrak). Tutto ciò ovviamente sarà soltanto l’inizio di una nuova e sorprendente storyline…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni 2 ottobre: Eda vuole dimenticare Serkan!

Love Is In The Air, news: la sfilata di Eda e Serkan

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà da una sfilata di moda, dove Eda e lo smemorato Serkan (Kerem Bursin) si troveranno a fare da modelli. Grazie ad uno stratagemma di Melo (Elçin Afacan), che gli chiederà di farsi da parte, Deniz (Sarp Can Koroglu) non potrà adempiere alla promessa fatta a Selin (Bige Onal) di evitare qualsiasi tipo di contatto tra i nostri due protagonisti, che a un certo punto dovranno sfilare insieme per accontentare un prestigioso cliente.

Sulla passerella, la chimica tra Bolat e la Yildiz sarà piuttosto evidente, tant’è che Selin se la prenderà ancora una volta con il suo complice per l’ennesimo avvicinamento della coppietta. Dì li a poco, l’atmosfera spensierata rischierà però di trasformarsi in una vera e propria tragedia. Ed il tutto si verificherà nel pranzo successivo, che Eda e Serkan – così come Deniz e Selin – accetteranno di fare insieme al cliente in uno yacht.

Love Is In The Air, spoiler: Eda cade in mare ma viene salvata da Kemal!

Possiamo infatti anticiparvi che, nel bel mezzo del giro sulla “nave”, Eda deciderà di affacciarsi sul pontile e estrarrà da una tasca la collana sulla quale avrà appeso l’anello di fidanzamento che le ha regalato Serkan. Nel momento in cui la stessa cadrà a terra, Eda perderà improvvisamente l’equilibro e farà un tuffo in mare.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In tal senso, c’è da dire che Selin si accorgerà della sparizione della Yildiz dopo pochi secondi e darà immediatamente l’allarme. Tuttavia, la donna verrà salvata da un altro yacht, dove avrà modo di conoscere Kemal. Quest’ultimo, fin da subito, attirerà la curiosità di Deniz, che arriverà addirittura ad invitarlo al suo imminente matrimonio con Eda (ovviamente, la donna spererà che l’unione non vada in porto, dato che il fidanzamento con l’uomo sarà stato inscenato soltanto per fare ingelosire Serkan).

Love Is In The Air, trame: perché Aydan conosce Kemal?

Comunque sia, i telespettatori non potranno fare a meno di notare una stranezza legata a Kemal. Nel corso di una passeggiata in compagnia di Seyfi (Alican Aytekin) e Ayfer (Evrim Dogan), Aydan (Neslihan Yeldan) vedrà l’immagine dell’ultimo arrivato riflessa in una vetrina di un negozio e, turbata, pronuncerà il suo nome. A quel punto, sarà lecito chiedersi: perché la madre di Serkan conosce già Kemal?… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.