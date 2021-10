Nel corso delle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, i telespettatori avranno modo di conoscere il “misterioso” Kemal ( Sinan Albayrak), un uomo di mezza età che si troverà ad interagire fin da subito con Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin), anche se in realtà sarà collegato a qualcun altro. Scopriamo insieme di chi si tratta…

Leggi anche: Love is in the air, anticipazioni 7 ottobre: Ceren e Ferit al capolinea, lei ama Deniz

Love Is In The Air, news: Kemal salva la vita a Eda

Come abbiamo già avuto occasione di segnalare nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, tutto partirà in seguito ad una sfilata che Eda e Serkan organizzeranno per accontentare un cliente di Art Life. Dopo aver fatto da modelli, i nostri protagonisti sceglieranno di trascorrere del tempo su uno yacht (su invito del sopracitato cliente) ed andranno in compagnia dei loro rispettivi fidanzati, ossia Deniz (Sarp Can Koroglu) e Selin (Bige Onal).

Imposta immagine in evidenzaDì lì a poco, la situazione sarà destinata a “precipitare”: al fine di prendere un po’ d’aria, Eda andrà sul pontile dell’imbarcazione e tirerà fuori da una tasca la collanina alla quale avrà legato l’anello di fidanzamento regalatole diversi mesi prima da Serkan. Visto che quest’ultimo sarà ancora privo di memoria, la Yildiz non farà altro che pensare al suo amore perduto e, ad un certo punto, le cadrà la collanina dalle mani. Per recuperarla, la ragazza scenderà dunque verso la parte finale dello yacht e cadrà in mezzo al mare. Fortunatamente a salvarla ci penserà Kemal, che proprio in quegli istanti sarà a bordo di un’altra barca…

Love Is In The Air, spoiler: Kemal è il primo amore di Aydan

Tutto questo a quali risvolti porterà? Da un lato Kemal riceverà immediatamente i ringraziamenti da parte di Eda per averle salvato la vita, dall’altro sarà chiaro che l’uomo è arrivato a Istanbul per uno scopo ben preciso ed i tasselli del puzzle cominceranno a riunirsi nel momento in cui Aydan resterà attonita quando vedrà la sua immagine riflessa in una vetrina di un negozio.

In tal senso, c’è da specificare che Kemal preferirà “sparire” appena si renderà conto di essere stato visto, ma questo avvenimento non gli impedirà di presentarsi nei giorni successivi a casa della signora Bolat. In questa occasione, i telespettatori scopriranno quindi che Kemal è il primo e unico grande amore di Aydan!

Love Is In The Air, trame: Aydan chiede aiuto a Kemal!

Un amore, quello tra Aydan e Kemal, già menzionato nel corso delle puntate della telenovela già trasmesso, anche se mai approfondito fino in fondo. Come reagirà dunque la Bolat quando si troverà di fronte al suo ex, che non ha mai dimenticato? In un primo momento, tenterà di respingere goffamente ogni avvicinamento dell’uomo, ma poi dovrà chiedere il suo aiuto.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ciò avverrà quando Eda cadrà nella trappola di Deniz e diventerà a tutti gli effetti sua moglie. Dato che lo “sposino” farà perdere le sue tracce per non cedere la nullità matrimoniale alla Yildiz (ciò su consiglio dell’astuta Selin), Aydan dovrà per forza di cose contattare anche Kemal… ma per quale motivo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.