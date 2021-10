Con l’inizio della seconda stagione di Love Is In The Air, i telespettatori della telenovela turca dovranno fare a meno anche di diversi personaggi che, fino ad ora, sono stati al centro della trama. Appena gli eventi andranno avanti di cinque anni, grazie ad un salto temporale che porterà a scoprire che Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) non stanno più insieme, sarà infatti possibile capire cosa ne è stato della segretaria Leyla (İlkyaz Arslan) e della coppia formata da Ceren (Melisa Dongel) e Ferit (Cagri Citanak).

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata del 21 e 22 ottobre 2021

Love Is In The Air, news: Leyla ha cominciato una relazione con Erdem ma…

Partiamo da Leyla. In base alle anticipazioni, è possibile infatti scoprire che la donna avrà cominciato una relazione con lo strampalato Erdem (Sarp Bozkurt). Tuttavia, grazie ad un racconto di Serkan, emergerà che l’uomo ha poi tradito la segretaria, che a quel punto avrà preso la sofferta decisione di lasciare l’Art Life per rifarsi una vita lontana da Istanbul.

Da ciò si deduce che Erdem continuerà ad essere un impiegato dello studio d’architettura gestito da Serkan, il quale non si sarà ancora abituato alla poca voglia di lavorare del sottoposto. Diverso sarà invece l’epilogo per Ceren e Ferit…

Love Is In The Air, spoiler: Ferit e Ceren in attesa del loro primo figlio!

Eh sì: dopo essersi lasciati a causa della “sbandata” presa dalla donna per l’amico Deniz (Sarp Can Koroglu), Ferit e Ceren saranno infatti riusciti a ricucire tutte le loro divergenze e, ormai sposati, si saranno trasferiti in Inghilterra per ricominciare da capo. Come se non bastasse, grazie ad un discorso di Eda, sarà chiaro che i due sono in attesa del loro primo figlio. Insomma, in questo caso la felicità avrà trionfato!

Oltre ai personaggi già citati, sottolineiamo che non faranno più parte della narrazione neanche Deniz e Selin (Bige Onal): nella prima stagione avevamo lasciato questi ultimi in attesa di un figlio, che la donna aveva cercato di appioppare a Serkan al fine di tentare di separarlo per l’ennesima volta da Eda. Insomma, usciranno definitivamente di scena cinque personaggi, ma ne arriveranno degli altri che il pubblico imparerà pian piano a conoscere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)