Love Is In The Air, anticipazioni 2^ stagione: arriva Kiraz, Eda e Serkan non stanno più insieme!

La seconda stagione di Love Is In The Air sta per prendere il via su Canale 5. Da quel momento, i telespettatori conosceranno l’effervescente Kiraz (Maya Başol), una bimba di cinque anni che si rivelerà fondamentale per il proseguimento della trama principale della telenovela che ha come protagonisti Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin). Scopriamo insieme perché…

Love Is In The Air, news: Eda e Serkan cinque anni dopo…

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto partirà nel momento in cui Eda scoprirà che Serkan ha un tumore al cervello. Proprio in quegli istanti, che decreteranno la fine della prima stagione della telenovela, la narrazione andrà avanti di cinque anni ed i telespettatori scopriranno loro malgrado che i loro due beniamini si sono lasciati.

Da un lato Serkan sarà ancora a capo dell’Art Life, dall’altro Eda – ormai laureata in architettura in Italia – starà invece curando la parte paesaggistica di un hotel di lusso accanto a una spiaggia, dove Ayfer (Evrim Dogan) sarà impegnata come cuoca e Melo (Elcin Afacan) nelle vesti di addetta alle pubbliche relazioni.

In tutto ciò, la Yildiz avrà inoltre instaurato un rapporto d’amicizia con il giovane e attraente Burak (Sinan Helvacı), ma sin dai primi cenni sarà abbastanza chiaro che non ha dimenticato del tutto la sua relazione con Serkan Bolat. Il destino tornerà dunque a bussare alla porta della ragazza…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan conosce la piccola Kiraz

Eh sì: in particolar modo, bisognerà fare attenzione a quello che succederà quando Piril (Başak Gümülcinelioğlu), diventata madre del piccolo Can (Ahmet Efe Metekoğlu) grazie al suo matrimonio con Engin (Anil Ilter), non potrà presentarsi ad un importante appuntamento di lavoro nello stesso hotel dove, guarda caso, starà lavorando anche Eda.

Per evitare di fare indispettire la proprietaria della struttura, Serkan deciderà quindi di presentarsi all’appuntamento al posto di Piril, ma rischierà di avere un piccolo incidente.

Distratto per qualche secondo dal cellulare, Bolat sarà vicino a investire la piccola e impertinente Kiraz, intenta a raccogliere delle more nel bosco. Piuttosto che spaventarsi, la bambina rimprovererà Serkan per essersi distratto mentre si trovava alla guida e, come se non bastasse, lo costringerà ad attendere per tanti minuti (in modo da continuare a raccogliere i frutti) prima di accettare un passaggio da lui affinché possa raggiungere la mamma.

Un passaggio che si rivelerà alquanto fastidioso per Serkan, dato che Kiraz ungerà la sua macchina sportiva con le mani sporche per via delle more, nonostante le raccomandazioni di non farlo. Comunque sia, il bell’architetto sembrerà stranito quando la bimba gli dirà che si chiama Kiraz, ossia “fragola”, il frutto a cui è allergico!

Love Is In The Air, trame: Kiraz è la figlia di Eda!!!!

Il vero colpo di scena si verificherà però quando Serkan condurrà a sorpresa Kiraz nello stesso albergo in cui si stava recando! Proprio lì, la giovanissima andrà in cerca della madre e risulterà essere la figlia di Eda! Una vera e propria casualità, oppure starà a significare dell’altro?

Quel che è certo è che almeno per ora Serkan non vedrà Eda e non potrà nemmeno capire che Kiraz è sua figlia… ma fino a quando? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

