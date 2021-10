Per i telespettatori italiani è quasi arrivato il momento di assistere al gran finale della prima stagione di Love Is In The Air. Tra qualche settimana, su Canale 5 andrà infatti in onda la puntata numero 39 della telenovela turca, che rappresenterà un vero e proprio spartiacque nelle vicende amorose di Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin). Scopriamo insieme per quale motivo…

Love Is In The Air, news: Serkan scopre di avere il cancro

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto partirà dall’istante in cui Serkan scoprirà che il bambino che aspetta Selin (Bige Onal) non è suo ma di Deniz (Sarp Can Koroglu). A quel punto il bell’architetto non avrà più nessun tipo di intoppo nella sua relazione con Eda, ma il destino avrà in mente per lui ben altri piani.

Se ci avete seguito in precedenza, sapete già che Bolat verrà colto da un malore ed i medici dell’ospedale decideranno di fargli delle analisi approfondite, anche per via dell’incidente avuto qualche mese prima che lo aveva portato a perdere la memoria del suo ultimo anno di vita. Grazie ad una TAC, un dottore si renderà dunque conto del fatto che Serkan ha un tumore al cervello. Una notizia che farà andare il nostro protagonista letteralmente in confusione…

Love Is In The Air, trame: Eda e Serkan coinvolti nelle riprese di un film

Piuttosto che confrontarsi con Eda sulla spiacevole situazione, Serkan vorrà evitare ad ogni costo l’argomento della sua malattia e proporrà alla fidanzata di scrivere su dei foglietti i loro desideri, in modo tale da poterne estrarre uno a caso e realizzarlo. In uno degli stessi, Bolat avrà messo nero su bianco il sogno di viaggiare in camper, tant’è che alla fine la Yildiz dovrà dare il suo benestare per una vacanza improvvisa col suo grande amore.

Tra un’avventura e l’altra, i due piccioncini verranno addirittura coinvolti nelle riprese di un film, dove Eda dovrà fare il possibile per evitare che l’aitante attrice Puran possa far cadere Serkan nella sua “tela”. Situazioni tutto sommato divertenti, anche se la Yildiz comincerà a trovare decisamente sospetto l’atteggiamento del suo fidanzato, visto che avrà smesso di preoccuparsi per le sorti della Art Life e avrà addirittura delegato lo scansafatiche Erdem (Sarp Bozkurt) per portare a termine un prestigioso affare.

Love Is In The Air, spoiler: ecco come finisce la prima stagione della soap

Tutto questo, perciò, a quali tipi di risvolti porterà? Durante una notte trascorsa all’interno del camper, Eda si ritroverà tra le mani il referto clinico di Serkan con la sua tac al cervello. A quel punto, la giovane riunirà tutti i tasselli del puzzle e capirà che l’uomo è malato, ragione per la quale gli chiederà immediatamente una spiegazione.

E sarà proprio questo l’interrogativo che decreterà di fatto la fine della prima stagione della telenovela. Nell’episodio successivo, il primo della seconda annata, la narrazione subirà infatti un salto temporale di cinque anni e la vita di Eda e Serkan sarà decisamente diversa rispetto a quella vista in precedenza… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

