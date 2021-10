Brutto problema di salute in arrivo per Serkan Bolat (Kerem Bursin) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Proprio quando riuscirà finalmente a stare insieme senza alcun tipo di impedimento a Eda Yildiz (Hande Ercel), il bell’architetto scoprirà infatti di avere un tumore al cervello e dovrà rimettere in discussione tutte le sue priorità, motivo per cui comincerà a comportarsi in maniera decisamente insolita…

Love Is In The Air, news: Serkan, Eda e le menzogne di Selin

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela turca, la nuova storyline partirà nel momento in cui Eda scoprirà che il bambino che aspetta la “rivale” Selin Atakan (Bige Onal) è in realtà di Deniz (Sarp Can Koroglu) e non di Serkan, come la donna avrà invece fatto credere a tutti quanti. A quel punto, la menzogna verrà fuori e Selin non avrà più niente in mano con cui “costringere” Bolat a stare al suo fianco.

Di lì a poco, il focus narrativo si concentrerà sulle condizioni di salute di Serkan: prima di venire a conoscenza della bugia della Atakan, Eda penserà infatti di andare via da Istanbul e rifugiarsi a New York per dare modo a Bolat di essere un padre presente per il suo “presunto” figlio. Tuttavia, l’uomo non sarà per niente disposto a lasciare andare la Yildiz e la raggiungerà in aeroporto, dove perderà i sensi in seguito ad un malore…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan scopre di avere il cancro!

Fatto sta che i medici decideranno di sottoporre Serkan ad una serie di esami, tra cui l’elettrocardiogramma e una Tac, anche perché verranno messi al corrente del fatto che l’uomo, qualche mese prima, è stato coinvolto in un incidente aereo che gli ha fatto perdere la memoria del suo ultimo anno di vita. Dopo aver analizzato tutti i referti, i dottori non avranno dunque alcun tipo di dubbio: Bolat ha un tumore al cervello che potrebbe addirittura non essere risolvibile con un’operazione.

Neanche a dirlo, Serkan verrà subito informato della spiacevole novità e non la prenderà affatto bene. Turbato dal pensiero di poter morire da un momento all’altro, il nostro protagonista sceglierà di non confidarsi con nessuno e tra l’altro darà il via ad una serie di atteggiamenti insoliti…

Love Is In The Air, trame: gli atteggiamenti strani di Serkan

Eh sì: oltre a comprarsi una costosissima motocicletta, con cui porterà Eda in giro per la città, Serkan comincerà ad infischiarsene perfino del lavoro ed incaricherà lo strampalato Erdem (Sarp Bozkurt) di gestire un importantissimo affare con Kemal (Sinan Albayrak), il primo amore di Aydan (Neslihan Yeldan).

Come se non bastasse, dopo aver compilato una lista di desideri in cui coinvolgerà anche la fidanzata, Bolat si improvviserà detective insieme a Eda per risolvere un intricato omicidio. Insomma, sarà chiaro che l’architetto vuole godersi appieno quello che gli resta da vivere. Ma per quanto tempo il suo strano comportamento passerà inosservato? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

