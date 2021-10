Love is in the air, Kerem Bürsı̇n e Hande Erçel finalisti ai Produ Awards 2021

Love is in the air è sicuramente la fiction turca più nota in questo momento in Italia, visto che le sue vicende appassionano il pubblico del Belpaese da inizio estate e con un buon riscontro di pubblico. Il programma, però, sta avendo anche molto successo all’estero e non per niente è entrato nella rosa dei finalisti di un importante concorso estero, di grande prestigio anche se non conosciutissimo in Italia.

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di mercoledì 20 ottobre 2021

Parliamo dei Produ Awards, l’unico Premio del settore audiovisivo che fa in modo di riconoscere l’eccellenza nella produzione latina e spagnola, promuovendola in tutto il mondo. Ed è proprio questo rinomato evento che, nella sua edizione 2021, potrebbe regalare un meritato tributo a Sen Çal Kapımı, (titolo originale di Love is in the air), vediamo perché.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La serie tv turca, nello specifico, è entrata nella rosa dei finalisti per i Produ Awards 2021 e, per la precisione, è in nomination (insieme ad altre quattro produzioni) come miglior telenovela in lingua non spagnola, con il titolo latino Me robaste el corazón.

Non solo. Nell’ambito dello stesso Premio, risulta in nomination anche il protagonista maschile: l’amatissimo Kerem Bürsı̇n (che interpreta Serkan Bolati) è tra i nominati come miglior attore di lingua non spagnola. Stesso destino per Hande Erçel (Eda Yildiz), in nomination come miglior attrice di lingua non spagnola.

Quando sapremo se i due attori (e la serie in generale) ce l’hanno fatta? Il 18 novembre saranno resi noti i vincitori di una parte delle categorie del Premio, mentre l’1 e il 2 dicembre, nel corso del “Produ Awards Gala”, saranno annunciati tutti gli altri. Non resta dunque che aspettare! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.