Luce dei tuoi occhi, Fino all’ultimo battito e I bastardi di Pizzofalcone: le ultime puntate

Si apre una nuova settimana, che sarà contraddistinta dalla fine di tre serie tv di successo: si tratta delle tre fiction che hanno aperto la stagione televisiva 2021-2022. Questa sera (25 ottobre) saluteremo I bastardi di Pizzofalcone, la cui terza stagione su Rai 1 ha riscosso un ottimo riscontro da parte del pubblico.

Il ritrovamento di un cadavere in mare, ucciso da una serie di colpi violenti, sembrerebbe normale amministrazione per i Bastardi. Ma quando l’ispettore Lojacono riesce a identificare il misterioso individuo che è stato ucciso, scopre anche che la sua morte si interseca con l’attentato al ristorante. Questa rivelazione avvia un giallo mozzafiato in cui verranno alla luce verità devastanti. Per i Bastardi niente sarà più come prima.

Mercoledì prossimo (27 ottobre), arriveremo invece al gran finale di Luce dei tuoi occhi, la fiction di Canale 5 con Anna Valle. Finalmente scopriremo chi è la figlia di Emma, protagonista della serie!

Azzurra fugge portando con lei la piccola Cecilia. E se il motivo di un gesto così improvviso avesse a che fare con il furto di Alice? Enrico ed Emma scoprono che era stata Azzurra ad occuparsi delle pratiche ospedaliere di Emma mentre era tra la vita e la morte dopo il parto. La polizia la cerca, ma è Emma a trovare Azzurra, che le racconta sconvolta il motivo della fuga: Roberto era stato con Luigi la notte in cui l’uomo è stato ucciso. Roberto confessa l’omicidio ed anche la verità sulla vendita di Alice in cambio dei soldi che gli servivano per saldare dei debiti. Non sa dove sia ora, nessuno la sa più. Un momento difficile per la famiglia e per Emma, che però ormai può contare sull’amore di Enrico. Dopo il successo della sua coreografia e delle ragazze, Emma si sofferma nel teatro vuoto: sua figlia potrebbe essere ovunque, eppure le sembra di intravederla proprio in quella ragazza che balla da sola sul palco vuoto. La ricerca di Alice non ha ancora scritto la sua ultima parola…

Infine, giovedì 28 ottobre assisteremo all’ultimo capitolo di Fino all’ultimo battito, con Marco Bocci.

Rocco è stato investito, è grave e ancora una volta c’è di mezzo Cosimo. Diego deve operarlo d’urgenza, ma l’uomo rimane in coma. Per Diego, che deve onorare il patto con Cosimo, la tensione è davvero insostenibile. Spaventato dall’idea di perdere Rocco e schiacciato dal senso di colpa, affronta Elena e le confessa tutto. La donna è troppo sconvolta dalle sue rivelazioni e ferita gli sbatte la porta in faccia. 1×12: Rosa è sempre più decisa a strappare Mino dalle grinfie di Cosimo. La donna, per raggiungere lo scopo, stringe un patto con Nicola. Poco prima che l’intervento a Cosimo abbia inizio, il boss fa capire chiaramente a Diego che, se qualcosa andasse storto, i suoi cari, a partire da Paolo, pagherebbero con la vita.

Con la conclusione dei suddetti titoli, su Rai 1 continueremo a vedere le fiction Cuori e Imma Tataranni (quest’ultima in partenza nella settimana in corso), mentre su Canale 5 il mercoledì ci sarà Storia di una famiglia perbene. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.