Mediaset si è aggiudicata i diritti di Sissi, l’attesissimo reboot sulla vita dell’Imperatrice d’Austria Elisabetta di Baviera detta Sissi, con protagonista l’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport.

La serie – prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta film – ripercorre la vita della giovane Elisabetta (Devenport), una ragazza-maschiaccio molto bella che vede iniziare la sua favola d’amore quando sposa il suo principe azzurro, l’imperatore Franz (interpretato dal tedesco Jannik Schümann). Ma quando arriva alla corte degli Asburgo a Vienna, Sissi si rende conto che quella vita fatta di rigidi protocolli e apparenze non è affatto una favola.

Conosciuta all’epoca come la donna più bella d’Europa, la giovane imperatrice – mentre vive la sua relazione con Franz – combatte anche per i suoi ideali contro un regime di corte severo e crudele che cerca di nascondere la natura sensibile ed emotiva di suo marito dietro una facciata brutale e spietata.

Questa storia senza tempo è diventata celebre negli anni Cinquanta con la trilogia cinematografica di Ernst Marischka. Si tratta di uno dei più grandi successi nella storia del cinema mondiale, che rese famosa la leggendaria attrice austriaca Romy Schneider (rimasta nell’immaginario collettivo come il volto di questa giovane donna liberale, che per tutta la vita ha lottato per l’indipendenza in un ambiente piuttosto ostile).

La bella e talentuosa protagonista Dominique Devenport, nell’intervista rilasciata alla rivista americana The Hollywood Reporter, ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’importante progetto:

Sono molto grata di essere la nuova Sissi e di poter mostrare che tipo di persona fosse: una giovane donna con grandi sogni, forti emozioni e pronta a lottare per i suoi ideali.

Le riprese di Sissi si sono svolte nei Paesi baltici, in Austria, in Ungheria e Germania, mentre la storia è stata sceneggiata da Elena Hell, Robert Krause e Gutzeit e diretta da Sven Bohse. Proprio oggi (lunedì 11 ottobre 2021), la “nuova” Sissi viene presentata in anteprima mondiale a Cannesseries e in futuro andrà in onda in tre prime serate in esclusiva assoluta su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.