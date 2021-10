Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021: Christoph promette a Robert di non sabotare il progetto dell’albergo termale, intanto chiede a Shulz di non perdere di vista Ariane e Erik.

Andrè si è reso conto che Leentje non sarà la vincitrice della Frusta d’Oro e a quel punto Michael gli consiglia di essere sincero con lei.

Christoph chiede a Selina di sposarlo.

Maximilian appare sempre più preso da Shirin, ma tra loro nasce anche un potenziale rapporto di reciproca pubblicità che potrebbe far crescere i follower dei rispettivi blog.

Ariane chiede a Maja perché abbia fotografato lei e Erik mentre erano intenti a baciarsi. Maja, pur di proteggere suo padre, deve mentire…

Vanessa pensa che il talentuoso Maximilian dovrebbe tornare a fare gare ciclistiche.

Quando Maja cerca ancora una volta di rivelare a Florian qual è il suo legame con Cornelius, si avvicina a loro Erik. La ragazza deve dunque dire ancora bugie e si inventa di avere una relazione con Cornelius…

