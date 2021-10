Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 10 a sabato 16 ottobre 2021:

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Max bacia Vanessa… e Shirin!

Shirin organizza una festa proprio la stessa sera in cui Max è stato invitato a casa Sonnbichler. Il ragazzo decide di rispettare l’impegno presa e trascorre dunque la serata con Vanessa. Sopraffatta dai sentimenti, quest’ultima lo bacia!

Selina spiega a Christoph di ritenere prematuro un matrimonio. Ciononostante, la donna resta profondamente toccata dalla proposta di Saalfeld e trascorre una romantica serata con il fidanzato.

Cornelius rimane molto colpito dalle parole di Maja e capisce di dover aiutare quest’ultima a riconquistare Florian. L’uomo consegna dunque alla figlia i documenti che provano il suo intervento al volto, in modo che la ragazza possa mostrarli al suo amato.

Quando rientra a casa, Max scopre che il party di Shirin è stato un flop e tira su di morale la ragazza con una festa privata. Tra i due scatta il bacio!

Leentje non riesce a credere che André voglia partire per l’Italia. Grazie alla mediazione di Werner, alla fine la donna decide di fare un passo verso il fidanzato. Purtroppo, però, quest’ultimo è già partito…

Christoph vuole scoprire cosa c’è tra Erik e Ariane e ingaggia Schulz junior per spiarli. Erik, però, si accorge di essere pedinato ed inscena dunque un furioso litigio con la Kalenberg.

Max ricambia con passione il bacio di Shirin, che però gli fa subito capire di non avere intenzione di andare oltre. L’indomani i due si incontrano casualmente nella sala fitness del Fürstenhof: a causa di un piccolo incidente, Max resta folgorato dalla bella collega. Sarà amore?

Maja capisce di non poter dire la verità a Florian: il rischio che il suo amato ne parli ad Erik e quest’ultimo denunci Cornelius è troppo grande!

Leentje è a pezzi per la partenza di André. Nel tentativo di rincuorarla, Werner si offre di aiutarla per la competizione culinaria, finendo però così per far infuriare Robert.

Ariane trova casualmente una cimice sotto il suo letto ed informa immediatamente Erik. Non sapendo se Christoph abbia già smascherato la loro relazione, i due decidono di cancellare le registrazioni dal computer dell’uomo. Ci riusciranno?

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Shirin accusa Max di aver causato di proposito l’incidente in palestra. Nel tentativo di scusarsi e, al contempo, fare colpo sulla ragazza, Richter le regala un mazzo di fiori. La Ceylan, però, è tutt’altro che impressionata…

Selina è felice per la riappacificazione con Christoph e si allontana invece da Cornelius. Poco dopo, però, scopre da Florian che “Lars” avrebbe una relazione con Maja! Furiosa, la von Thalheim affronta l’uomo…

Alfons vorrebbe comprare a Hildegard un abito tradizionale bavarese per la competizione culinaria. Rosalie si offre immediatamente di aiutarlo, ma non senza un secondo fine…

Mentre Max inizia a corteggiare Shirin, Vanessa continua a sperare di poter conquistare il fitness trainer…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.