Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 17 a sabato 23 ottobre 2021:

Maja e Florian continuano a soffrire per la fine della loro relazione e, quando si trovano casualmente l’una di fronte all’altro, finiscono per avvicinarsi…

Christoph ha la sensazione che ci sia qualcosa che non va con il contratto con Erik, ma decide comunque di firmare. Vogt e Ariane possono così finalmente celebrare il loro trionfo!

Shirin respinge ancora una volta Max, che trascorre così la serata con Vanessa. Quest’ultima inizia a sperare di avere una chance con il bel personal trainer…

Florian confessa a Maja di continuare ad amarla nonostante tutto. E a quel punto lei decide di rivelargli tutta la verità…

Alfons non riesce a credere che Rosalie abbia usato una sua foto per la sua campagna elettorale. Come se non bastasse, Christoph si infuria con il concierge!

Florian non riesce a credere che Lars sia il padre di Maja e accusa l’uomo di aver manipolato la ragazza. A quel punto Cornelius gli mostra i documenti che provano la sua vera identità.

Convinta che Max stia solo aspettando che lei faccia il primo passo, Vanessa gli scrive una poesia d’amore. A causa di un malinteso, però, la lettera finisce nelle mani di Shirin e Max la spaccia come propria!

Werner è convinto che Robert vincerà il concorso “La frusta d’oro”, salvo poi rendersi conto che Leentje è diventata un’avversaria temibile…

Florian crede finalmente a Maja e Cornelius, ma poi scopre che i due sono convinti che Erik sia responsabile della truffa finanziaria che rovinò von Thalheim…

Ariane continua a fare pressioni a Rosalie affinché quest’ultima metta più energia nella sua campagna elettorale. La Engel, però, dice chiaramente alla Kalenberg che – una volta eletta – non si lascerà manipolare.

Per riconciliarsi con Leentje, André vuole convincere un membro della giuria de “La frusta d’oro” a favorire la fidanzata.

Max fa una sorpresa romantica a Shirin, ricevendo l’ennesimo due di picche. A quel punto il ragazzo chiede aiuto a Vanessa per conquistare la sua amata…

Florian è sconvolto dalle rivelazioni di Maja e cerca delle prove. Grazie all’aiuto di Shirin, il ragazzo entra dunque nella stanza di Erik, trovandovi la cartolina usata dall’uomo per ricattare la von Thalheim…

