Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 24 a sabato 30 ottobre 2021:

Christoph riesce a convincere Selina a raccontare la loro vita privata in un’intervista mirata a promuovere la sua candidatura alle elezioni locali. Ad insaputa della donna, però, l’albergatore ha preparato una trappola…

Capendo che le bugie lo stanno allontanando da Florian, Erik confessa al fratellino di aver ricattato Maja. Florian resta profondamente deluso dal comportamento del consanguineo, ma continua a credere che non sia coinvolto nella truffa finanziaria di cui fu accusato Cornelius.

I Saalfeld scoprono che l’edificio dove si sarebbe dovuta tenere la finale de “La frusta d’oro” è andato distrutto in un incendio e decidono dunque di portare l’evento al Fürstenhof. Nel frattempo Alfons acquista un regalo di consolazione per Hildegard, nel caso in cui quest‘ultima non dovesse vincere la competizione.

Benché umiliata dalla situazione, Vanessa dà a Max dei consigli utili per far colpo su Shirin. Ed effettivamente le sue dritte danno presto i primi frutti…

Nella speranza di forzare la mano a Selina, Christoph fa in modo che il reporter chieda alla donna quando lei e l’albergatore si sposeranno. La risposta della von Thalheim, però, non è quella sperata…

Cornelius spera che Florian lo aiuti a incastrare Erik per la truffa finanziaria. Il ragazzo, però, è assolutamente convinto dell’innocenza del fratello e insinua che von Thalheim voglia usare quest’ultimo come capro espiatorio.

Rosalie vuole incentrare la sua campagna elettorale sul tema della protezione ambientale e chiede a Michael di aiutarla a realizzare un video di sensibilizzazione. Quando il medico accusa la compagna di voler solo far colpo sugli elettori, tra i due nasce un acceso diverbio, che viene ripreso di nascosto da Christoph…

Un vecchio compagno di scuola di Vanessa – il famoso designer di moda Marvin von Storchheimer – regala alla ragazza due biglietti per assistere al lancio della sua nuova collezione. Sapendo quanto Shirin tenga all’evento, Max convince la Sonnbichler a cedere a lui e alla Ceylan gli inviti. Lo attende però una delusione…

È arrivato finalmente il giorno della finale de “La frusta d’oro“. Poco prima della proclamazione del vincitore, Leentje scopre che André vuole manipolare i risultati per favorirla, ma riesce a impedirglielo. E così poco dopo il premio va alla giusta vincitrice: Hildegard!

Florian promette a Maja di non rivelare ad Erik l’identità di Cornelius, ma pretende che quest’ultimo non installi uno spyware sul computer del fratello. Von Thalheim accetterà?

Rosalie riceve un’e-mail anonima di minaccia con allegato il video del suo litigio con Michael (opportunamente tagliato per danneggiare la reputazione della Engel). Il misterioso mittente la mette di fronte ad una scelta: se la donna non ritirerà la candidatura, il video finirà su internet!

Max è costretto a restare a casa mentre Shirin e Vanessa vanno insieme alla festa di Marvin von Storchheimer. Quando Shirin torna a casa, però, scopre che il suo spasimante l’ha aspettata tutta la notte sveglio, rimanendone colpita…

