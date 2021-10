Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 31 ottobre a sabato 6 novembre 2021:

Come ringraziamento per averle ceduto i biglietti della festa del designer Marvin von Storchheimer, Shirin decide di cucinare per Max. Proprio quando la ragazza sta iniziando a provare qualcosa per il coinquilino, però, sente quest’ultimo scommettere di riuscire a portarla a letto!

Determinata a non mettere mai più a rischio la sua relazione con Florian, Maja prega il padre di smettere di spiare Erik e di concentrarsi piuttosto su altri potenziali colpevoli. Cornelius, però, non mantiene la parola…

Rosalie sospetta che ci sia Christoph dietro al ricatto e al video manipolato. La donna chiede dunque a Michael di recitare la stessa scena del loro litigio, includendo anche le parti tagliate da Saalfeld. L’impresa, però, si rivela più difficile del previsto…

Mentre Hildegard festeggia con Alfons la vittoria de “La frusta d’oro”, André e Leentje sono felici che la competizione sia finalmente finita. La fine del concorso, però, non coincide con la fine dei loro problemi…

Sconvolta dalla scommessa di cattivo gusto di Max, Shirin decide di vendicarsi a modo suo: invita il ragazzo a cena presentandosi in pigiama e servendogli un piatto piccantissimo!

Sempre più in crisi a causa del video manipolato, Rosalie inizia a pensare di ritirarsi dalla campagna elettorale. Ariane, però, non intende permetterglielo e promette di aiutarla a incastrare Christoph come ricattatore.

Il designer Marvin von Storchheimer rimane molto colpito dai cappelli creati da Maja e chiede a quest’ultima di mostrargli delle altre creazioni. Nonostante lo scetticismo di Florian, la ragazza si butta anima e corpo in questa nuova avventura.

Leentje sente sempre più la mancanza di casa e, nonostante i tentativi di André di farla sentire a suo agio a Bichlheim, prende una decisione: vuole tornare in Olanda! Il cuoco la seguirà?

Ariane convince Rosalie a denunciare pubblicamente il ricatto subito. Una strategia che sembra funzionare! Dopo le dichiarazioni della Engel, infatti, persino Selina inizia a sospettare che il misterioso ricattatore sia Christoph.

Maja è al settimo cielo per la ritrovata felicità con Florian, ma percepisce che quest’ultimo soffre per la lontananza da Erik e così lo sprona a perdonare il fratello.

André capisce di non poter perdere Leentje e decide di trasferirsi con lei in Olanda. Quando Werner scopre le intenzioni del fratello, però, reagisce malissimo e tra i due scoppia una lite furiosa.

