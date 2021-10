Bugie ed intrighi li hanno divisi, ma alla fine i sentimenti li riuniranno. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends) riusciranno infatti finalmente a ritrovarsi. E a quel punto i due protagonisti potranno abbandonarsi al loro amore travolgente…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian scopre che Erik ha ricattato Maja

Per settimane Florian ha creduto che la donna che ama più della sua stessa vita lo avesse ingannato e tradito nel peggiore dei modi. Ora, però, la verità è venuta fuori. Una verità che è stata comunque terribile da digerire per il giovane guardacaccia…

Quando Maja gli ha rivelato di non aver mai avuto una relazione con “Lars Sternberg” (Christoph Mory) in quanto quest’ultimo altri non è che suo padre Cornelius, Florian non poteva credere alle proprie orecchie. Lo vero shock è però arrivato quando la ragazza gli ha confessato di essere stata costretta a mentirgli a causa di un ricatto di Erik (Sven Waasner).

Inizialmente incredulo all’idea che quest’ultimo possa essere arrivato a tanto, il giovane Vogt si dovrà però presto arrendere di fronte alla verità quando troverà le prove del crimine commesso dal fratello. E a quel punto gli crollerà il mondo addosso…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian e Maja tornano insieme

Sconvolto, Florian perderà letteralmente la testa quando si ritroverà di fronte Erik, arrivando ad aggredirlo fisicamente. Fortunatamente il pronto intervento di Maja eviterà il peggio, ma ciò non placherà la rabbia del giovane guardacaccia.

Capendo di non poter perdere il fratellino, Erik deciderà dunque di fare il primo passo, confessando al ragazzo tutte le sue colpe ed implorando il suo perdono. Le scuse dell’uomo non basteranno certo a placare la rabbia di Florian, ma contribuiranno a convincere quest’ultimo che Erik sia sì un ricattatore… ma non un criminale!

Si tratta di una convinzione che non coinciderà con quella di Cornelius, sicuro invece che ci sia proprio Vogt dietro allo scandalo finanziario che gli rovinò la vita. E Maja? Ritrovandosi tra due fuochi, la ragazza capirà di non poter permettersi di perdere ancora una volta l’uomo che ama, decidendo così di mediare tra Florian e Cornelius.

E così, dopo settimane di lontananza, Maja e Florian riusciranno finalmente a ritrovarsi e potranno riprendere la loro relazione dal punto in cui si era interrotta. Al settimo cielo per la felicità, i due protagonisti si giureranno di non permettere più a niente e nessuno di separarli. Una promessa che sarà però difficile da mantenere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

