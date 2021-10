THE GOOD DOCTOR e THE RESIDENT tornano su Rai 2, anticipazioni e trame

La medicina di pronto soccorso torna su Rai 2 e fa il suo esordio con un “raddoppio”. I nuovi episodi di The Good Doctor e The Resident debutteranno in prima serata e con un doppio appuntamento giovedì 14 e venerdì 15 ottobre 2021 (poi la prossima settimana ritroveremo i due telefilm solo al venerdì).

Si comincia alle 21.15 con gli ultimi dieci episodi della quarta stagione della serie con protagonista Freddie Highmore nei panni del geniale e talentuoso medico affetto dalla sindrome del savant Shaun Murphy, seguiti alle 22.10 circa dalle puntate inedite riguardanti il team medico guidato da Conrad Hawkins (Matt Czuchry). Ma cosa aspettarci dalle nuove trame della terza stagione? (Se non volete spoiler, non proseguite nella lettura).

Per quanto concerne The Good Doctor, oltre alle eroiche imprese e discussioni tra medici a cui assisteremo (come quella tra Shaun e Morgan su come trattare un paziente in coma con un tumore canceroso), per il nostro protagonista ci sarà un’importante novità nella sfera privata: Lea (Paige Spara) è in attesa di un figlio ma – a causa di alcuni imprevisti – il loro rapporto di coppia potrebbe uscirne rafforzato o distrutto.

Alla fine di questa stagione diremo addio a uno dei personaggi storici della serie: si tratta della dottoressa Claire Browne interpretata da Antonia Thomas, la quale – intervistata da Deadline – ha commentato la sua decisione di abbandonare il medical drama con queste parole:

Sono entusiasta di esplorare nuove opportunità creative. Come attrice ho sempre trovato importante la versatilità e la creatività. Credo che dopo aver dedicato quattro anni a Claire, per me è arrivato il momento di cercare qualcosa di diverso.

Non è però da escludere un ritorno della Thomas in futuro come guest star (almeno è quello che spera David Shore, il creatore del fortunato show prodotto da Sony). Tra le new entry, invece, da segnalare quella del chirurgo di Medici Senza Frontiere Mateo Rendón Osma, interpretato dall’attore messicano Osvaldo Benavides.

E passiamo a The Resident, la cui narrazione sarà soggetta ad un salto temporale di un mese: a seguito della morte di Jessie, causata da un’embolia polmonare, vedremo Nic (Emily VanCamp) rifiutarsi di tornare al lavoro. La giovane infermiera, malgrado il supporto del fidanzato e dei colleghi, si sente responsabile della tragica fine di sua sorella.

Al centro della trama ci sarà anche la battaglia contro la corruzione, legata alla Red Rock Mountain Medical e in particolare all’operato di un nuovo dottore. Inoltre, continueremo a conoscere a fondo le vite private dei vari personaggi che popolano questo irriverente e provocatorio medical drama statunitense.

Dunque, l’appuntamento con le nuove e imperdibili vicende del medico buono Shaun Murphy e del geniale ma scorbutico dottor Conrad Hawkins (e dei loro rispettivi team) è per giovedì e venerdì in prima serata su Rai 2. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.