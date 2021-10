Un posto al sole: 25 anni e… una sorpresa per Natale! Quale sarà?

In questi ultimi mesi, Un posto al sole ha catalizzato l’interesse dei telespettatori soprattutto con tre linee narrative: il giallo dell’aggressione a Susanna (Agnese Lorenzini), l’amnesia di Filippo (Michelangelo Tommaso) e la doppia vita sentimentale di Silvia Graziani (Luisa Amatucci). Cosa ci attende prossimamente?

Quel che è certo è che il mistero di Susanna sembra finalmente andare incontro a un chiarimento, non per niente nei prossimi giorni si tenterà di risvegliare la Picardi dal coma e la cosa non farà piacere proprio a tutti. Segno che riusciremo finalmente a capire l’identità del colpevole? Il nostro consiglio è: occhio!

Intanto, la prossima settimana sarà molto importante per Upas e ciò è dovuto a un motivo che non ha nulla a che fare con le trame: la puntata che vedremo giovedì 21 ottobre segnerà i 25 anni di vita della soap partenopea di Rai 3. Un quarto di secolo con Un posto al sole, dunque!

Il pubblico della trasmissione annovera ancora oggi molti telespettatori storici, che hanno seguito le vicende di Palazzo Palladini sin dalla primissima puntata del 21 ottobre 1996 (o quanto meno dalle primissime fasi); altri aficionados si sono poi aggiunti nel corso degli anni e dei decenni, decretando il successo di un programma che oggi è a tutti gli effetti uno dei classici della televisione italiana.

Purtroppo i 25 anni della fiction non potranno essere festeggiati in grande stile, visto che viviamo tempi di pandemia, però qualcosa ci sarà egualmente: in un servizio pubblicato recentemente dal settimanale Telepiù, la produttrice Freemantle Renata Anzano annuncia una non meglio specificata “sorpresa per Natale”.

Anche se al momento non è dato conoscere particolari in merito, l’ipotesi più accreditata è che si tratti di una trasferta. Quel che è certo è che “sarà qualcosa di bello“, come specifica la Anzano. Ne riparleremo al momento giusto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

