Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre 2021: Ansia ma anche speranza accompagnano i momenti che precedono i tentativi di risvegliare Susanna. Sempre più teneramente innamorato di Cristina Ferri, il piccolo Jimmy cerca l’aiuto dello zio Franco per trovare il modo di dichiararsi alla bambina.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 12 ottobre: la mossa di Viviana spiazza Serena?

Le condizioni di Susanna tengono tutti col fiato sospeso, suscitando emozioni contrastanti tra chi spera che si riprenda e chi auspica che non si risvegli più. La scelta della madrina di battesimo di Federico potrebbe costituire un nuovo motivo di dissidio tra Alberto e Clara. Franco aiuta Jimmy nella sua “missione impossibile” per conquistare Cristina, dribblando il padre di lei.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram ( entrando da QUI )

Divisa tra l’attrazione per Giancarlo e la volontà di salvare la sua famiglia, Silvia non riesce più a vivere con trasporto la sua relazione extraconiugale. Guido incontra per caso Speranza a Napoli.

Rossella potrebbe suscitare l’interesse di Mattia. Silvia accetta di passare la notte a casa di Giancarlo Todisco, approfittando dell’assenza di Michele e Rossella, ma un imprevisto rischia di farla uscire allo scoperto. Niko finalmente è libero di dichiarare i suoi sentimenti.

Filippo non riesce a capire perché Serena ce l’abbia tanto con lui; intanto la Cirillo, convinta che il marito stia con lei solo per senso del dovere, si ritrova in una situazione che non si aspettava. Rossella fa molta fatica ad accettare l’idea che la madre possa aver tradito Michele. Silvia vive un momento di forte tensione con Giancarlo. Adele scopre che non è così facile riuscire a liberarsi di Mauro Buonocore.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.