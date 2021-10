UNA VITA, anticipazioni 14 e 15 ottobre: Ildefonso vaga in stato confusionale…

Anticipazioni puntata 1263 di Una vita di giovedì 14 e venerdì 15 ottobre 2021: Felipe, dopo il veleno datogli da Laura, batte la testa cadendo e viene portato in coma in ospedale.

Velasco fa tutto il possibile per evitare che Genoveva vada a casa di Felipe.

Marcos vorrebbe sposare Felicia, che però gli chiede di avere pazienza fino a quando Camino non si sarà tranquillizzata.

Camino è molto in ansia per la scomparsa di Ildefonso e teme sempre di più che l’uomo voglia togliersi la vita. Proprio Ildefonso, intanto, viene visto da Cesareo mentre si aggira per il parco e parla da solo in evidente stato confusionale.

I Dominguez sono felici per il nuovo disco pubblicato da Bellita, ma i giudizi della critica appaiono molto freddi.

Ramon è molto a disagio per la situazione che si è creata in famiglia a causa della politica. L’uomo ne parla ad Armando e subito dopo sembra prendere un’importante decisione…

