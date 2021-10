Potrà mai Bellita (Maria Gracia) non stare in apprensione per qualche motivo? Sicuramente l’ansia della Del Campo avrà ancora modo di manifestarsi nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, visto che la cantante riceverà delle spiacevoli notizie direttamente dall’Argentina riguardanti la figlia Cinta (Aroa Rodriguez)…

Leggi anche: Una vita: chi è OLGA HAENKE, che interpreta Anabel Bacigalupe

Una Vita, trame: Bellita riprende a cantare ma…

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto partirà nel momento in cui, dopo aver avuto degli evidenti problemi alle corde vocali, Bellita riprenderà ad esibirsi nei teatri. Ovviamente, il talento della donna verrà subito riconosciuto dai suoi estimatori ed arriverà addirittura alle “orecchie” del sovrano, che deciderà di invitarla ad eseguire uno spettacolo privato nella sua dimora.

Tuttavia, la gioia durerà ben poco: proprio quando riceveranno la fantastica notizia, Bellita e Josè Miguel (Manuel Bandera) si troveranno tra le mani un altro telegramma, dove il genero Emilio (Josè Pastor) li metterà al corrente di una spiacevole novità su Cinta…

Una Vita, spoiler: Cinta ha avuto una minaccia d’aborto!

Eh sì: in poche parole, Emilio informerà i suoceri del fatto che Cinta ha avuto una minaccia d’aborto che l’ha portata ad interrompere la sua tournée in giro per l’Argentina, per non mettere ulteriormente a rischio la salute del bambino che porta in grembo. Come facilmente prevedibile, Bellita si dispererà per le condizioni di salute della figlia e verrà presa da un unico pensiero: raggiungere quanto prima la povera Cinta per darle tutto il suo sostegno.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Josè Miguel inviterà però la consorte a valutare la situazione con calma e a mettersi in contatto con Emilio prima di prendere delle decisioni azzardate; anche la consuocera Felicia (Susana Soleto) sarà dello stesso parere del Dominguez Senior e spronerà Bellita a capire se davvero i loro figli abbiano bisogno di un aiuto concreto oppure se la situazione legata alla minaccia d’aborto sia già completamente rientrata.

Una Vita, news: Bellita vuole partire ad ogni costo

Ma questo basterà a convincere la Del Campo? Ovviamente no, dato che farà il diavolo a quattro per convincere Josè Miguel a partire, dichiarando che in caso contrario lo farà da sola. Resta dunque da capire se questa nuova “problematica” farà nascere altre discussioni, com’è già successo in passato, tra i coniugi Del Campo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI