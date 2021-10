Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre 2021: Dopo che Cesareo dice a Camino di aver visto Ildefonso in stato confusionale, che si dirigeva verso il fiume, lei chiede ad Anabel di accompagnarla al parco ma non riesce a trovare traccia del marito. Per il bene della quiete familiare, Ramon decide di lasciare la politica; tale decisione, però, pare ripercuotersi negativamente sull’entusiasmo di Antonito. Sconsolata per la reazione dei critici, Bellita teme che il nuovo disco possa rivelarsi un fallimento, ma Fabiana riuscirà presto a farle tornare il buonumore.

Servante si dice determinato a fondare un proprio partito. Una strana coppia sembra aver puntato gli occhi sul ristorante di Felicia. Il ricovero di Felipe desta in tutti grande apprensione e molti sospetti su Laura. Quando la notizia arriva a Velasco, l’uomo capisce di essere stato tradito dalla domestica e corre a cercarla per esigere spiegazioni.

Laura si giustifica con Velasco per non essere riuscita a uccidere Felipe. Marcos confessa ad Anabel di avere chiesto a Felicia di sposarlo; la ragazza lo appoggia ed è contenta di avere come nuova sorella Camino. Quest’ultima, tuttavia, è sempre più preoccupata per il marito Ildefonso e medita di denunciarne la scomparsa. Bellita e Jacinto, raggiunto il successo, firmano dischi e vengono intervistati e fotografati.

Antonito non riesce più a scrivere un buon discorso, ora che non è più in competizione con il padre, ma Ramon lo sprona a non abbattersi. Sabina e Roberto intendono acquistare il ristorante Nuovo Secolo e incaricano il nipote Miguel delle trattative. Informata delle condizioni del marito, Genoveva ha sentimenti contrastanti, ma decide di andare in ospedale al suo capezzale. Qui, inaspettatamente, trova Laura.

Servante scopre di aver bisogno di molte firme per poter rendere legale il suo partito; vedendo lo stuolo di ammiratori al seguito di Jacinto, ne approfitta per organizzare un’esibizione del pastore in soffitta e tenere poi un comizio a tradimento, al fine di accaparrarsi il consenso dei suoi fan. Bellita si accorge di avere qualche problema con la voce. Grazie al sostegno della famiglia, Antonito ritrova l’entusiasmo per la politica. Miguel riporta a Felicia l’offerta di Sabina per l’acquisto del ristorante, ma lei declina.

