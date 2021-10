Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre 2021: Genoveva, pur continuando a far credere a Velasco di contraccambiare i suoi sentimenti, ha finalmente ammesso a se stessa di amare ancora Felipe e rimane costantemente al suo capezzale; il dottor Echevarria, però, non le dà molte speranze: se il paziente non reagirà entro le prossime 24 ore, potrebbe morire o restare in stato vegetativo per sempre.

Le signore si riuniscono a casa di Genoveva per pregare per Felipe, lo stesso fanno i domestici. Bellita ha dei disturbi alla gola che la preoccupano; la cantante riceve una proposta da un rinomato teatro di Madrid, ma decide di temporeggiare e così José Miguel non comprende il comportamento della moglie. C’è grande aspettativa per il discorso pubblico di Antonito, che non delude le aspettative e desta in Ramon un immenso orgoglio.

Laura e Velasco si trovano in camera di Felipe, in ospedale. L’avvocato le ordina di togliere la vita a Felipe, altrimenti Lorenza ne pagherà le conseguenze. Rimasta sola, Laura si accinge a fare ciò che deve, ma viene interrotta da Genoveva. Poco dopo Felipe si risveglia dal coma, ma sembra non riconoscere nessuno. Armando va a casa di Camino e la informa che il cadavere di Ildefonso è stato trovato annegato nel fiume.

Felipe si è svegliato dal coma, ma ha perso la memoria: sembra che i suoi ultimi ricordi risalgano a dieci anni prima, quando ancora non conosceva Genoveva. Tra gli abitanti di Acacias c’è chi sospetta che la morte di Ildefonso sia stata un suicidio; Camino è schiacciata dal senso di colpa. Bellita riceve una proposta allettante dall’impresario Pepe Caro, ma non gli dà ancora una risposta perché è preoccupata per la mancanza di voce.

Grazie al successo del discorso di Antonito, il partito conservatore gli chiede di parlare anche alla cerimonia di chiusura della campagna elettorale. Vedendo il marito molto agitato, Lolita gli propone di rivolgersi a una sorta di guaritore di Cabrahigo, chiamato Aquilino "il Muto". Velasco minaccia Laura perché non è riuscita a uccidere Felipe.

