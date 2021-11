Beautiful, anticipazioni 30 novembre: Thomas subisce il fascino del “manichino Hope”

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 30 novembre 2021:

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: Ridge e Brooke in crisi (proprio ora che torna Taylor…)

Hope (Annika Noelle) è sollevata dal fatto che Liam (Scott Clifton) si sia scusato con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan).

Hope pensa che ora tutto andrà per il meglio, visto che Thomas Forrester (Matthew Atkinson) non è più ossessionato da lei. In realtà, proprio Thomas appare confuso e subisce il fascino del manichino identico a Hope…

Zende (Delon de Metz) pensa che Carter (Lawrence Saint-Victor) sia fortunato ad avere Zoe (Kiara Barnes), ma la modella teme che le cose con l’avvocato stiano andando troppo di fretta.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)