Volto inedito (ancora per poco) nelle puntate italiane di Beautiful, il personaggio di Paris Buckingham è invece “miele per uomini” negli attuali episodi americani della soap. Le anticipazioni autunnali avevano avvisato che la sorella di Zoe avrebbe attirato l’attenzione di più volti maschili dello show, ma mai si sarebbe potuto pensare che nessuno ne sarebbe stato risparmiato!

Come già riportatovi in precedenti aggiornamenti, Paris è fantastica, o almeno così dicono gli autori per bocca di tutti i personaggi, sebbene al momento della ragazza si sia visto molto poco per assegnarle aggettivi così altisonanti. Eppure la sua attuale storyline è questa: ricevere costanti adorazioni da chiunque. Sebbene ufficialmente insieme a Zende Dominguez, il quale pensa già di chiederle a breve di sposarlo, la scorsa estate nelle puntate americane Paris aveva maturato una cotta per John Finnegan. L’attuale marito di Steffy ne era inconsapevole e Paris ha preferito allontanarsi dalla coppia, di cui era ospite, dopo aver avuto delle fantasie ad occhi aperti sul bel dottore.

Steffy e Finn l’hanno presa malissimo, ritenendo la loro ospite fantastica. La relazione di Paris con Zende, che all’epoca sembrava sulla via del tramonto, si è invece rafforzata, ma a quel punto è stato Thomas Forrester a mostrarsi interessato.

Lo stilista, deciso a trasferirsi in un nuovo appartamento, aveva ceduto la locazione del proprio a Paris, ritrovandosi però a vivere con lei quando all’ultimo le contrattazioni per la sua nuova dimora sono saltate. Una convivenza breve, che però ha alimentato i sentimenti del figlio di Ridge, il quale alla fine ha deciso di dichiararsi, prima che Paris potesse prendere impegni troppo seri con Zende.

La Buckingham ha però rifiutato le avance e Thomas è sembrato arrendersi: sebbene la trovi – anche lui – fantastica, vuole rispettare il suo rapporto con il cugino che ritiene fortunatissimo ad averla. E per dimostrarlo, Thomas ha deciso di lasciare l’appartamento e trasferirsi in un hotel, in attesa di trovare un nuovo posto in cui vivere che lo soddisfi. Thomas, insomma, sembra essersi tolto da questa equazione.

Ma gli spasimanti, per una fantastica come Paris, non finiscono mai. La ragazza, scossa dalla dichiarazione di Thomas, ha deciso (sebbene volesse mantenerla segreta) di parlarne a Carter Walton. Nonostante sia stata proprio la sorella di Zoe a far venire fuori la tresca di Carter con Quinn Forrester mesi fa, l’avvocato si dichiara ora molto amico di Paris e la trova, ovviamente, fantastica!

Carter, che pure aveva avvertito Zende di non fidarsi troppo di Thomas come coinquilino di Paris, non ha perso tempo ad elencare infiniti aggettivi per elogiare la Buckingham, proponendosi di aiutarla anche in questioni economiche: come riuscire a mantenere un appartamento da sola a Los Angeles e, allo stesso tempo, saldare il suo debito universitario. La giovane dirige la Fondazione della Forrester Creations, ma evidentemente i soldi, in una metropoli, non bastano mai.

Nei prossimi episodi USA, dunque, Carter avrà modo di guardarsi dentro proprio grazie al supporto di Paris. Reduce da una delusione d’amore con Quinn e da quella che sembrava un’attrazione nascente (ed improvvisa) con Katie Logan, Carter, a quanto pare, sarà il prossimo a subire il fascino dell’irresistibile Paris…

E Thomas? Il suo interprete, Matthew Atkinson, ha trascorso molte delle ultime settimane in giro per l’Europa, toccando anche l’Italia e visitando luoghi come il lago di Como e Firenze. Difficile, insomma, ritenere che per il suo alter ego sia in arrivo una nuova trama, almeno nell’immediato futuro. In attesa di capire quali vicende lo stiano aspettando o se continuerà ad essere “rapito” da Paris Buckingham, Atkinson si è espresso in un paio di occasioni pubbliche sui social, lanciando quelle che in molti hanno visto come frecciatine agli sceneggiatori.

Matthew ha infatti affermato che la partner ideale per il suo Thomas era la giovane Sally Spectra (ormai trasferita nella soap opera Febbre D’Amore assieme alla sua interprete, Courtney Hope), ma soprattutto ha chiesto ai telespettatori della soap se non sia il momento che Thomas si riprenda suo figlio Douglas a tempo pieno, visto che il bambino è ormai considerato prole di Liam e Hope Spencer a tutti gli effetti (al punto che ci si riferisce a Deacon Sharpe come a suo nonno).

