Domenica 5 dicembre in prima serata su Rai 1 va in onda Carla, il biopic che racconta il percorso umano e artistico di Carla Fracci, la più grande ballerina italiana di tutti i tempi venuta a mancare lo scorso 27 maggio.

Leggi anche: Storia di una famiglia per bene, cast: personaggi e interpreti della fiction di Canale 5

Prima di arrivare sul piccolo schermo, il tv movie diretto da Emanuele Imbucci e liberamente ispirato all’autobiografia Passo dopo passo – La mia storia sarà al cinema in anteprima esclusiva come evento speciale l’8, il 9 ed il 10 novembre 2021. Un appuntamento unico e imperdibile per i tantissimi estimatori della leggendaria étoile, che il New York Times nel 1981 definì prima ballerina assoluta.

Il libro biografico diventa così un progetto televisivo molto atteso, che – oltre a raccontare la luminosa carriera di danzatrice – mette in luce anche la sfera intima della vita di Carla Fracci, partendo dal 1944 quando l’Italia era sotto i bombardamenti e Carla (interpretata durante la sua infanzia da Elisa Proietti) era una bambina di otto anni che viveva nella campagna lombarda. Il film ripercorre il suo esordio nel mondo della danza con l’ingresso alla scuola di ballo presso il Teatro alla Scala, fino all’apice del suo trionfo danzando sui palcoscenici più importanti del mondo.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ad interpretare Carla Fracci è stata chiamata l’amatissima attrice Alessandra Mastronardi, la quale – durante la conferenza stampa tenutasi mercoledì 27 ottobre presso il Teatro alla Scala di Milano – ha espresso tutta la sua emozione per l’importante progetto che le ha permesso di interpretare in tv questa donna straordinaria con più di mezzo secolo vissuto sul palcoscenico:

È stata un’emozione indescrivibile ed irripetibile. Non ho mai indossato prima d’ora le scarpette di danza classica, ma subito ho sentito la responsabilità. Emanuele (il regista, ndr) mi ha dovuto tranquillizzare quasi tutti i giorni. Ogni scena che giravo l’ho fatta per lei. Il più grande rammarico è che non sia riuscita a vedere il film, ma a me ha dato tanto.

L’attrice protagonista – che nelle scene di danza viene sostituita da Susanna Salvi, étoile dell’Opera di Roma – è affiancata da un nutrito cast di attori, tra i quali spiccano Leo Dussolier nei panni dell’amico e partner di ballo Rudolf Nureyev, Stefano Rossi Giordani in quelli del marito Beppe Menegatti, Euridice Axen che interpreta l’insegnante di danza della Fracci, Paola Calliari nel ruolo di Ginevra Andegari (prima rivale e poi grande amica di Carla), Elena Cotta nella parte della nonna e Maria Amelia Monti che è la madre. Lorenzo Lavia, infine, interpreta il ruolo di Luchino Visconti.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.