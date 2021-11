Giuseppe Zeno, i suoi prossimi impegni tra fiction tv, teatro e cinema

Non c’è due senza tre. Ed ecco che Giuseppe Zeno fa il tris in questo intenso autunno che lo sta vedendo protagonista di diverse fiction. Dopo la fortunata esperienza a Mediaset prima con Luce dei Tuoi occhi e poi con Storia di una famiglia perbene, l’attore partenopeo è protagonista di numerosi nuovi progetti.

Questa settimana, in particolare, Zeno si sta dividendo tra le due maggiori reti tv italiane, prima con il debutto su Rai 1 (avvenuto lunedì scorso) della nuova fiction Blanca, accanto a Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, e poi su Canale 5 insieme a Simona Cavallari nel gran finale della serie tratta dal best seller di Rosa Ventrella, previsto per stasera.

Ma non è tutto, perché gli impegni per l’artista non si concludono qui. Nel nuovo anno Zeno sarà protagonista assoluto di Tutto per mio figlio, una nuova serie girata presso la meravigliosa Reggia di Caserta la scorsa estate. Successivamente l’interprete tornerà a far coppia con Serena Rossi nella seconda stagione di Mina Settembre, la fiction rivelazione della passata stagione che ha appassionato oltre sei milioni di spettatori.

Nonostante i numerosi impegni sul piccolo schermo, Giuseppe Zeno ha preso parte anche all’action-thriller Muti, accanto al premio Oscar Morgan Freeman, nel quale interpreta il ruolo dell’investigatore Lavazzi. Un grande progetto cinematografico destinato al mercato internazionale e le cui riprese sono terminate solo poche settimane fa.

Al di là del grande successo ottenuto in tv e al cinema, Zeno non rinuncia nemmeno alla grande passione per le tavole del palcoscenico: è infatti pronto a tornare in teatro con la nuova tournée dello spettacolo I soliti ignoti.

Insomma, decisamente un periodo ricco di soddisfazioni per il quarantaseienne attore campano, divenuto negli anni uno dei volti più amati dal grande pubblico.