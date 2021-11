Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 1 dicembre: AGNESE fa una dolorosa promessa a TINA

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di mercoledì 1° dicembre 2021:

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni dal 6 al 10 dicembre 2021

Tina (Neva Leoni) vuole affrontare Armando (Pietro Genuardi) mentre Agnese (Antonella Attili) deve promettere alla figlia che non vedrà più il capomagazziniere.

Vittorio (Alessandro Tersigni) sprona le veneri a dare il massimo per la sfilata di presentazione della collezione di Flora (Lucrezia Massari) poiché i giornalisti saranno lì per ammirare e commentare.

Irene (Francesca Del Fa) teme che Gemma (Gaia Bavaro) possa privarla dell’amicizia di Stefania (Grace Ambrose) e per questo fa di tutto per convincere l’amica a non lasciarla sola.

Armando vuole che Agnese dica la verità ai suoi figli riguardo Giuseppe (Nicola Rignanese). Intanto Salvatore (Emanuel Caserio), ignaro di tutto, propone alla famiglia di passare il Natale in Germania con il padre.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)