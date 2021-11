Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 22 novembre: Flora sempre più vicina a Umberto

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di lunedì 22 novembre 2021: Giuseppe (Nicola Rignanese) comunica con un telegramma il suo arrivo in Germania; i figli sentono la mancanza del padre e si commuovono mentre Agnese (Antonella Attili) non versa una sola lacrima.

Gemma (Gaia Bavaro) vede Marco (Moisè Curia) insieme a Luisa e accusa il primo colpo, non sapendo che il giovane ha soltanto un interesse di tipo personale e non sentimentale con la ragazza in questione.

Rocco (Giancarlo Commare) continua a vincere numerose gare e Armando (Pietro Genuardi) mostra a Maria (Chiara Russo) una foto del giovane Amato pubblicata sul giornale; Maria tuttavia si ingelosisce, perché a consegnare la coppa al suo fidanzato c’è una ragazza.

Tina (Neva Leoni) finalmente fissa una data per il suo intervento alle corde vocali.

Flora (Lucrezia Massari) si avvicina sempre di più ad Umberto (Roberto Farnesi) e nel frattempo riesce a farsi dare da Cosimo (Alessandro Cosentini) le ultime foto che ritraggono il padre.

