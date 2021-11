Negli episodi de Il Paradiso delle Signore 6 in onda la prossima settimana, i telespettatori faranno la conoscenza del giovane Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia). Come il cognome suggerisce, il ragazzo verrà presentato come un nipote di Adelaide (Vanessa Gravina), che arriverà a Milano poiché entrato in rotta di collisione con il suo fratello maggiore.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 8 novembre: Gloria conosce Veronica!

Fin dalle sue prime scene, il giovane si troverà ad interagire con un personaggio femminile che ultimamente sta tenendo banco: parliamo di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), la “sorellastra” di Stefania (Grace Ambrose)!

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Gemma fa di tutto per farsi notare da Marco!

Eh sì: già le prime anticipazioni diffuse qualche tempo fa indicavano una forte interazione tra Gemma e Marco e in effetti così sarà. La Zanatta incontrerà per caso Marco, ma questo primo approccio non sembrerà colpire particolarmente la nuova Venere, almeno finché non avrà modo di interagire nuovamente con Sant’Erasmo fino a cambiare idea su di lui. E ciò avverrà nel corso di una serata che la ragazza passerà al circolo con la madre Veronica (Valentina Bartolo) ed il “patrigno” Ezio Colombo (Massimo Poggio).

A quel punto, dicono gli spoiler, Adelaide si renderà conto del fatto che il nipote sta corteggiando una ragazza borghese. Si tratterà proprio di Gemma? Quel che è certo è che la Zanatta metterà davvero gli occhi su Marco, in primis per via dei vantaggi che potrà portarle il suo status sociale. Ma tra i due, prima o poi, scoppierà il vero amore?

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)